Влюбленный Пресняков-мл собрался на «Евровидение»

Вдохновленный романтическим венчанием с Наташей Подольской в Лас-Вегасе, вернувшийся в Москву Владимир Пресняков-младший объявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на «Евровидение-2007» от России. Влюбленная пара пришла на презентацию нового альбома Николая Трубача "Не жалею ни о чем" в КРЦ "Golden Palace", держась за руки. И все время пребывания на презентации пара не расставалась друг с другом, счастливо сияла и все так же держалась за руки. За столик новая семья села вся вместе - Володя Пресняков с Наталье Подольской, родители - Владимир с неизменным саксофоном в руках и Елена. - Не собираешься в этом году на Евровидение? - спросил корреспондент NEWSmusic у Натальи Подольской. - Нет, конечно. История с ним закончилась в тот же год, когда я участвовала. Сколько можно конкурсов? Хватит! - Поздравляем вас с венчанием в Лас-Вегасе. Но почему венчались без родителей? - Случайно так получилось. Был толчок, и все произошло спонтанно. Все хорошо. Всем советуем съездить в Лас-Вегас. - А в Москве собираетесь расписываться? - Пока нет. - Колечко носите? - Это вот то самое колечко. Конечно, ношу. - У Володи такое же колечко? - Оно ему великовато. - Может быть, Володя собирается на Евровидение? Тем временем к нам подошел Владимир и сам сообщил сенсационную новость: - Да, я еду на Евровидение. Наташа пишет мне сейчас песню (Подольская согласно закивала головой). Ждите новостей! Таким образом, к реальным кандидатурам на участие от России в конкурсе "Евровидение 2007" к уже названным Диме Билану, Сергею Лазареву, Владу Топалову добавился еще один претендент - Владимир Пресняков-мл. Удивительно, что в этом ряду - сплошь мужские кандидатуры.