Солист «Челси» выбыл из строя

4 января, возвращаясь со студии, на которой «Челси» записывали свою новую песню, Рома Архипов попал в аварию. В районе Каширского шоссе «Тойота», за рулем которой был Роман, врезалась в другую «Тойоту», причем не по вине солиста «Челси». - Просто водитель разворачивался из другого ряда, - рассказывает Рома, - а я из-за плохих погодных условий не успел затормозить и врезался в него. Нарушитель не пострадал, только дверь его иномарки оказалась помятой от столкновения. А вот солист «Челси» попал в больницу, где ему констатировали сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и вывих ноги. Сейчас Роман находится дома, и он очень переживает, что не успеет восстановиться к съемкам клипа, которые будут проходить в Питере 7 и 8 февраля. К сожалению, дату съемок перенести не представляется возможным, поэтому, скорее всего, режиссер Олег Гусев будет снимать клип с участием трех солистов «Челси». В данный момент сценарист прописывает вторую версию сценария, где можно обойтись только портретом Ромы.