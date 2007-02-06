Колдун обещал обойтись без гипноза

Участник «Евровидения-2007» от Белоруссии начал свой промо-тур по Европе. Недавно Дима вернулся из Испании – это была одна из первых стран, услышавшая песню Филиппа Киркорова “Work your magic”, с которой Колдун едет на конкурс. Испанская аудитория очень тепло встретила победителя «Фабрики звезд Виктора Дробыша». Колдун выступал в огромной студии на тысячу мест. Поскольку Дима не знает испанского языка, со зрителем он общался по-английски. Перед тем, как исполнить песню, которая переводится, как «твори волшебство», он пошутил, что не станет воздействовать на зрителей гипнозом, чтобы обеспечить себе их голоса. - Я хочу честной победы, - заявил он, - Поэтому единственное волшебство, которое здесь произойдет - это волшебство музыки. Я не верю, я знаю: в жизни каждого, кто хоть раз услышит эту песню, случится что-то магическое. Сейчас песня Колдуна звучит на центральных испанских радиостанциях. Примечателен тот факт, что в этой стране, так же как и в России, с кандидатом на «Евровидение» еще не определились. Так что в этом смысле Колдуна можно назвать пионером 2007 года.