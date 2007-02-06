«Ночные Снайперы» привезли из Лондона «Морячка»

Группа "Ночные Снайперы" в настоящее время находится в Соединенных Штатах Америки, где проходит гастрольный тур коллектива. Тем временем, работа над новым альбомом, получившим название "Бонни и Клайд" (по одной из ключевых композиций пластинки) входит в свою завершающую стадию. Выпускающая компания Real Records, релиз планируется в середине марта 2007 года. В альбом войдет 12 композиций, среди которых уже хорошо известные "Актриса" и "Светофоры", а также новые песни "Блюз", "Бонни и Клайд" и др. Свои студийные электрически аранжировки обретут и раритетные до сих пор композиции "Земляничная" и "Доктор". Буквально на днях завершилось сведение альбома в Лондоне. Вот что рассказывает об этой работе Шура Би-2, выступивший в качестве саундпродюсера альбома: "Работа проходила в двух студиях на Strongroom Studio мы свели 7 песен, помогал нам, как и в прошлый раз, оператор Jim Brazil. Довольная результатом Диана 25 января улетела в Америку на гастроли, а я остался для того, чтобы сделать мастеринг альбома на другой, лучшей по этой части студии Metropolis. Мастерингом занимался Tim Young, на счету у которого работы с такими коллективами и исполнителями, как Madonna, Joe Cocker, Radiohead.Параллельно с нами в этой студии работали Pet Shop Boys и Block Party. Уже можно сказать, что альбом готов и превзошел все наши ожидания!" Новым синглом с будущего альбома стала песня "Морячок" - все желающие могут услышать ее на официальном сайте "Ночных Снайперов". Диана Арбенина: "Будучи в Японии, я пообщалась с итальянскими моряками. Один из них рассказал историю про своего друга, который влюбился в японскую гейшу и погиб за нее. По мотивам я написала эту песню". "Морячок" стал очередным снайперским музыкальным экспериментом: аранжировка характерна обилием электроники с привлечением живых инструментов - банджо и гармони, ранее Снайперами не использовавшимися.