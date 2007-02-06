Как отдыхает Арктика

Первую неделю новогодних каникул телеведущая Оля Горбачёва провела не на снежном курорте, а в прямом смысле на льду. В качестве певицы Арктики она дала 25 представлений вместе с театром ледовых миниатюр Игоря Бобрина на новогодних «ёлках» во Дворце спорта. Оля так вдохновилась ледовым шоу, что после спектаклей оставалась на тренировке, чтобы научиться свободно себя чувствовать на льду. И, через 2 дня, вышла выступать на коньках. Только после этого у Оли нашлась свободное время, чтобы отдохнуть с семьёй. Несмотря на то, что в новогодние каникулы почти на всех зимних курортах снега не было, Оля отправилась с дочкой Полиной и сестрой Аней в Турин, Италия. Там снег был, правда, всё время таял из-за высокой температуры воздуха. Но поскольку Турин принимал у себя в прошлом году Зимние Олимпийские игры, то никаких проблем с оснащением трасс искусственным снегом не было! Оля с сестрой перепробовали все виды спорта: днем активно катались на лыжах, пробовали учиться на сноуборде, а по вечерам проводили время на катке. А маленькой Полине (ей вот-вот исполнится 2 года) особенно нравилось кататься на санках. Вдоволь насладившись свежим горным воздухом, Аня Горбачёва с Полиной вернулись в Киев. Оля же осталась в Италии. Она заранее договорилась провести несколько дней в итальянской столице моды вместе с Ириной Билык. Девушки были увлечены поисками последних новинок, эффектных сценических нарядов, а также посещением модных миланских заведений. Так в одном из известных миланских ресторанов, где частыми гостями бывает семья Берлускони, певицы неожиданно встретили самых известных игроков футбольного клуба “Милан”. Особенно Оля была рада увидеть своего старого знакомого Каху Каладзе. По материалам пресс релиза.