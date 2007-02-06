Алан Бадоев и Тина Кароль откроют свою тайну

На прошлой неделе в центральных украинских СМИ распространилась информация о том, что режиссер Алан Бадоев якобы является новым продюсером певицы Тины Кароль. Как медиа-представитель Алана Бадоева в СМИ, информационное агентство «Screen media» не подтверждает этой информации. В данный момент Алан Бадоев находится за рубежом, работая над новым видео Валерия Меладзе и завершая работу над видеоклипом Аллы Пугачевой. Официальное мнение украинского режиссера по вопросу деловых отношений с певицей Тиной Кароль представители СМИ смогут узнать на специально созванной пресс-конференции Алана Бадоева, которая состоится 10 февраля, сообщает «Screen media». Также в программе «Мелорама» 4 февраля 2007 года прозвучала информация о том, что между Тиной Кароль и продюсером Дмитрием Климашенко якобы ведутся переговоры о сотрудничестве. Дмитрий Климашенко категорически отрицает факт каких-либо деловых отношений с певицей Тиной Кароль. «С Тиной Кароль у нас не было, нет и не будет никаких деловых и творческих отношений, - говорит Дмитрий Климашенко, - мне не интересно даже предположение о работе над этим проектом. Поэтому возможность моей работы с ней исключена».