Маша Фокина ищет парня

Певица разыскивает парня, который забыл в ее машине большую сумму денег На днях Маша Фокина, возвращаясь с репетиции на своем автомобиле, заметила на дороге голосующего юношу и, поскольку был сильный мороз, пожалела его и решила подвезти, сообщает «Screen media». Между певицей и ее попутчиком быстро завязалось знакомство. Парень оказался студентом киевского Политеха. Он рассказал, что подрабатывает курьером, и в тот момент как раз опаздывал к месту назначения. Певица постаралась как можно быстрее доставить парня до нужного места. Когда молодые люди распрощались, Маша заметила, что студент в спешке забыл на сидении авто свою сумку. Певица попыталась найти в ней документы, чтобы связаться с парнем и вернуть его вещи. Но там не оказалось ничего, кроме большой суммы денег. – Я очень переживаю из-за случившегося, – рассказала Маша. – Я ведь хотела помочь человеку, а вот как нехорошо получилось. Сейчас девушка разыскивает парня, с целью вернуть ему деньги. Если у вас есть информация о попутчике Маши Фокиной, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 8(044)537-34-16.