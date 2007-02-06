Майя Мигаль стала заложницей

Украинская певица Майя Мигаль решила убежать от киевской зимы в райские края и отправилась на Мальдивы. По ее мнению, это место наиболее подходит для ее понятий о рае на Земле. Но и в этом раю Майю подстерегали неожиданности. 29 января она в сопровождении своего спутника и местного гида, управлявшего лодкой дхони отправилась на отдаленный рыбацкий остров, сообщает «Screen media». Лишь только они ступили на песок, порыв ветра подхватил накидку, которой, следуя обычаям, укрылась Майя, и глазам вышедших встречать гостей индусов открылась ее стройная фигура. Любые другие люди пришли бы в восторг, но строгие правила жизни островитян не позволяют им видеть открытое женское тело. Поэтому местные женщины взяли Майю в тесное кольцо и потребовали выкуп за «моральный ущерб». «Мы сначала растерялась, даже не знали, что мне делать, - говорит Майя Мигаль, - а потом я придумала и решила спеть им и станцевать, ведь это я умею очень хорошо. Они сначала удивились, а потом стали хлопать, отбивать ритм и танцевать вместе со мной. Пела я конечно, по-русски, но им понравилось, особенно танец. Такого они еще никогда не видели. Пришлось спеть три песни, только потом они нас отпустили. Это было настоящее приключение.»