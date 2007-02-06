Дмитрий Климашенко остался без Ягуара

Дмитрий Климашенко уже много лет испытывает слабость к британским автомобилям марки «Ягуар». И серебристый S-type давно является для него не только средством передвижения, но и объектом заботы. Поэтому легко представить его состояние, когда на днях он обнаружил отсутствие быстроногого животного на капоте своего автомобиля, сообщает «Screen media». «Это происходит уже в шестой раз, - жалуется расстроенный Дмитрий Климашенко, - какие-то хулиганы отламывают ягуара с капота, и это для меня большая неприятность, потому что без этой фигурки мой «Ягуар» теряет свою элегантность. Если я найду этого негодяя, а я уже предпринял некоторые меры, то он очень пожалеет.» Нужно сказать, что фигурка ягуара в своем роде уникальна и, и ее восстановление отнимает немало времени и не одну сотню долларов. Но без сверкающего ягуара Дмитрий даже не выгоняет машину из гаража, так как считает, что эта фигурка является неотъемлемой частью имиджа его автомобиля. Дабы избежать неприятностей в будущем, Дмитрий решил застраховать эмблему знаменитой автомобильной фирмы на своем автомобиле. По словам Климашенко, именно такие инциденты удерживают его от покупки «Роллс-Ройса», поскольку орел на капоте этой машины выполнен из чистого золота, и его потеря будет еще более огорчительной.