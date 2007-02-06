Из Ираклия извлекли инородное тело

Российский певец Ираклий избавился от титановых пластин, которые он носил в своем теле более полугода. В реабилитационном центре для спортсменов ему сделали плановую операцию после предыдущего хирургического вмешательства, сообщает =http://screenmedia.com.ua. В прошлом году во время футбольного матча Ираклий получил серьезную травму ноги. Врачам удалось справиться со сложным переломом и поставить певца на ноги. В данный момент состояние Ираклия врачи оценивают как удовлетворительное. Сам певец заявляет о том, что чувствует себя хорошо, и скоро сможет не только нормально ходить, а и выйти на сцену. Однако, медики более осторожны в прогнозах и говорят о необходимости реабилитационного периода, который может продлиться несколько месяцев.