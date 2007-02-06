Анастасия Стоцкая хочет работать

Анастасия Стоцкая в последнее время стала объектом пристального внимания журналистов, причем, зачастую, в негативном смысле, сообщает «Screen media». Это расстраивает российскую певицу. «Я даже не знаю, почему ко мне прицепились журналисты. Может, кто-то планирует эти публикации, но мне это уже настолько надоело, что я ищу покоя, - говорит Анастасия Стоцкая, - когда беседу с мужем превращают во вселенский скандал и чуть ли не в пьяный дебош, а обычный ужин в ресторане назвали «Стоцкая оттягивается», это может вывести из себя кого угодно. Поэтому я на время постараюсь не появляться на публике и займусь работой. Тем более, что в Украине у меня происходит запись моего альбома.» Анастасия в ближайшее время собирается посетить Киев для записи новых песен и общения с украинскими журналистами.