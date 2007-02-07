Виталий Козловский сделает Сердючку?

Виталий Козловский подал заявку на участие в национальном отборе представителя от Украины на песенном конкурсе «Евровидение-2007». На рассмотрение коллегиального совета руководителей Национальной телекомпании певец представил новую песню. Автор музыки – Геннадий Крупник, который уже написал когда-то для Виталия песни «Пинаколада» и «Камерон». Автор русского текста – Марина Курсанова. Сейчас идет работа над англоязычной версией песни. Напомним, что заявки на отборочный конкурс будут приниматься от артистов до 10 февраля, после чего на совете и решится, кто же представит нашу страну в Финляндии, родине прошлогодних победителей группы «Лорди». Пока же в прессе муссируется слух о том, что самым реальным претендентом от Украины является Андрей Данилко.