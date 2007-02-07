Скандальный клип «Ляписов» оказался правдивым

Свежий клип группы "Ляпис Трубецкой" на песню "Харэ" уже успел стать одной из самых ярких музыкальных видеопремьер года на украинском ТВ и даже побывал на первом месте в хит-параде телеканала "М1". Успех ролика вдохновил авторов на неожиданные признания. Как оказалось, в основу клипа легли абсолютно реальные события, произошедшие на свадьбе его режиссера Владимира Епифанцева при непосредственном участии "Ляписов". "Все так и было – и выпивший свидетель, и прыжки в фонтан на слабо, и танцы эти невероятные, – утверждает лидер группы Сергей Михалок. – Там вообще столько курьезов было, что на фильм хватило бы". Более того, главные роли в клипе достались героям реальных событий – Владимир Епифанцев и жена сыграли жениха с невестой, их свидетель и друг актер Сергей Фролов – свидетеля, ну а "Ляписы" – сами себя. Несмотря на очевидный успех у зрителей, реакция на клип, который анонсирует выходящий весной новый альбом группы, оказалась достаточно полярной. Но музыкантов это только радует. "Мы уже прошли тот этап, когда мы хотели, чтобы наше творчество нравилось всем. С этой мыслью и "Харэ" снимали, и новый альбом записывали", – говорит второй вокалист "Ляписов" Павел Булатников.