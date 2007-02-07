Как наши звезды в экстремальные игры играют (ФОТО)

17 февраля на Первом канале выйдет в эфир вторая серия долгожданной экстремальной игры «Властелин горы», съемки которой закончились некоторое время назад во французских Альпах. Под чутким руководством ведущего Евгения Плющенко, команды из России и Украины сразятся за право обладания короной, украшенной драгоценными камнями. Для этого им придется пройти через сложные и опасные испытания, связанные со стремительной ездой на собачьих упряжках, головокружительным спуском с горнолыжного склона внутри надувного шара и подъемом на отвесную ледяную стену. В соревнованиях на этот раз будут участвовать: команда «Горячие головы» под предводительством Лаймы Вайкуле и украинские «Солнышки» Анны Седоковой.