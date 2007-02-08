Лесбийское прошлое ведущей «Школы злословия» (ФОТО)

Нынешняя телезвезда, соведущая программы «Школа злословия» Дуня Смирнова в молодости отличалась крайне радикальными поступками. Общаясь с представителями московского и питерского андеграунда, будущая сценаристка с 14 лет была любовницей художника-концептуалиста Свена Гундлаха. Позже Дуня вышла замуж за искусствоведа Аркадия Ипполитова. Брак этот был очень своеобразным. Мужчина не скрывал своей склонности к однополой любви, и вскоре пара превратилась в трио – к ним добавился любовник Ипполитова, Александр Тимофеевский. Постепенно, после того как к ним присоединилась Светлана Конеген, трио переросло в квартет. Кроме «шведской семьи» Дуня тратила свое время еще и на панк-группу «Тупые». Одна из активных участниц, она, подражая во всем своему кумиру - немецкой панк-диве Нине Хаген, - показывала со сцены голый зад. Не исключено, что образ Смирновой лег в основу образа главной героини романа Сорокина «Тридцатая любовь Марины». Кроме того, уже состоявшись в творческом плане как сценарист, Дуня, возможно, положила в основу фильма «Дневник его жены» некоторые коллизии собственной жизни. Эти и другие работы вы можете увидеть на персональном сайте фотографа Игоря Мухина. К использованной здесь информации Игорь Владимирович никакого отношения не имеет. Источник: afisha.mail.ru