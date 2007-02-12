Дочь Алсу стала мусульманкой

Алсу спустя несколько месяцев после рождения дочери Сафины приняла наконец решение, что ее ребенок будет исповедовать ислам Узнав об этом, бабушка популярной певицы отправила в Америку золотой кулон с молитвами из священного Корана и совершила древний мусульманский обряд курман. Сразу после рождения у Алсу дочери всех волновал вопрос, какую религию будет исповедовать ее ребенок. Ведь сама певица родилась в мусульманской семье, а ее муж Ян Абрамов – в еврейской. Именно поэтому все близкие родственники Алсу донимали молодую маму вопросами, какую все-таки религию будет исповедовать ее дочь. Певица сама не решилась принять столь серьезное решение и обратилась за помощью к своей любимой бабушке Таскире Салаховой, которую в родном городе Алсу, Бугульме, считают очень набожным человеком, пишет газета «Твой день». – У нас в роду все мусульмане, – говорит Таскира Салахова. – Со мной все родственники всегда советуются, даже брат Алсу звонил и просил, чтобы я провела мусульманский обряд курман за его родившихся детей. Вот и своей внучке я тоже посоветовала, чтобы Сафина стала мусульманкой.