Певец Дима Билан сделал пластическую операцию на носу, которая ему была необходима давно Он исправил сломанный еще в детстве нос. Под нож хирурга Билан лег не из-за собственной прихоти: проблемы с дыханием все больше давали о себе знать - и как следствие, у певца возникли проблемы с вокалом. Как рассказал нам певец, он сломал нос, еще когда учился в шестом классе, пишет газета «Твой день». Будущий артист так хотел понравиться однокласснице, за которой бегали все мальчики класса, что, провожая ее до дома, однажды попытался исполнить несколько трюков. И перестарался - растянулся на асфальте. - Это было и смешно, и грустно, - вспоминает Дима. – Такое развитие событий явно не входило в мои планы. Мне было не столько больно, сколько обидно, что я так опростоволосился перед девочкой. Прошло время, и последствия той истории дали о себе знать. Нет, Билана отнюдь не волновало то, что его нос не идеальной формы. Все обстояло гораздо серьезнее, ведь у него появились сложности с дыханием. И педагоги посоветовали ему как можно скорее сделать операцию по исправлению искривленной перегородки носа. Но в связи с чрезвычайно плотным графиком у Димы не хватало на это времени. Все-таки выкроив несколько свободных дней, артист обратился в проверенную клинику, потому как откладывать операцию становилось опасно. - Я бы никогда не пошел на операцию, если бы это не было необходимостью, - признался певец. – Я считаю, что человек должен оставаться таким, каким его создает Бог, ведь это естественный процесс. Но я никогда не стану осуждать тех, кто обращается за помощью к пластическим хирургам.