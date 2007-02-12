Звезды «Некрасивой» станут родителями

Пара, образовавшаяся во время съемок сериала "Не родись красивой", в скором времени ожидает прибавления в семействе. Григорий Антипенко, сыгравший Андрея Жданова, и Юлия Такшина, воплотившая на экране образ злобной секретарши Вики Клочковой, готовятся стать родителями. Радостное событие ожидается примерно через четыре месяца. Говорят, сейчас Юлия Такшина на пятом месяце беремености. Популярная актерская пара до последнего дня скрывала эту новость, пишет "Комсомольская правда". Однако недавно Юлии и Григорию вручили приз как самой элегантной паре в шоу-бизнесе, и счастливый Антипенко наконец-то все рассказал. "Скоро у нас будет малыш. Мне и Юле очень хочется, чтобы родилась девочка", - хвастался друзьям счастливый актер.