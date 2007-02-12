Кристина Агилера на арене цирка

После выхода нового альбома Кристина Агилера решила резко сменить имидж (Christina Aguilera). Примером тому и её последние клипы и, вообще, творческое настроение. Чтобы окончательно вписаться в новую роль, певица решила отправить своих танцоров на курсы не куда-либо, а в цирк! «Я хочу, чтоб мои ребята научились каким-нибудь цирковым приёмам и потом смогли применить их в нашем шоу. Не знаю, смогут ли они глотать шпаги и ходить по канатам, но думаю, хоть что-нибудь они сделают» - отметила Кристина. Поклонники Агилеры и её нового циркового имиджа смогут насладиться шоу, начиная с 20-го февраля, когда в Техасе стартует её концертный тур.