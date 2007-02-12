Бекхэмы уходят в мультпроекты

Не теряют время перед своим окончательным переездом в США Дэвид (David Beckham) и Виктория Бекхэм (Victoria Beckham). Так, Виктория вовсю озабочена поиском новых телевизионных и музыкальных проектов, а кроме того планирует дебютировать на киноэкранах. В то же время Дэвид решил принять участие в новом проекте компании «Дисней». Планируется, что Дэвид исполнит роль очаровательного Принца, и футболист уже успел позировать в соответствующих одеяниях, верхом на коне. «Я думаю, что детям всего мира понравится этот проект. В первую очередь я думаю о своих детях – они будут просто в восторге! Мы с Викторией делаем всё, чтоб они жили в добре и радости, а потому проект компании «Дисней» пришёлся как нельзя кстати» - отметил Дэвид.