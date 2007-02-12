Марину Девятову разбудил мужчина в окне

Несколько дней длились санкт-петербургские гастроли Марины Девятовой и других «Народных»: концерты, интервью, поклонники и замечательная гостиница, в которой пять дней жили артисты. В «России», где разместили ребят, недавно прошел капитальный ремонт, и Марина была просто в восторге от своего чистого и красивого номера. Но в первый же день, утром сон девушки был нарушен. И причиной тому стал… с огромной дрелью в руках. - Открыв глаза, я не поняла, что происходит. Моя кровать ходила ходуном! Лежа в кровати, я открыла штору и увидела за окном мужчину в ярко-рыжем костюме, который долбил в окно дрелью! Причем, надо заметить, что жила я на девятом этаже. Я, конечно, очень испугалась! А он стоит и улыбается! И от звука дрели такое ощущение, что здание скоро рухнет! - После этого, когда мы встретились с Лешей Гоманом на первом этаже, чтобы ехать на концерт, оказалось, что и в его номере в 9 часов утра началось твориться что-то невероятное! – смеется певица. - Когда мы все вместе вышли из гостиницы, то увидели, что оказывается полным ходом идет ремонт фасада здания – строители отламывают от стен внешний слой. И делают они это почему-то с 9 часов утра! - Поэтому мы с ребятами вынуждены были переезжать из номера в номер в поисках спокойствия, чтобы хоть немного поспать, но самым «счастливым» из нас оказался Руслан Алехно, который за три дня переезжал целых 4 раза! Концерты Алексея Гомана, Руслана Алехно, Марины Девятовой, Амархуу Борхуу, Паулины Дмитренко в городах Ленинградской области стали первой частью «Питерских» гастролей, которые закончились большим гала-концертом в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский», в котором помимо выше перечисленных исполнителей приняли участие Алексей Чумаков, Александр Панайотов и группа A Sortie. Подробности питерских гастролей «народников» читайте в ближайшее время на сайте.