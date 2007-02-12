Имя Донателлы Версаче появилось на Родео-Драйв

Вчера на Аллее моды на лос-анджелесской Родео-Драйв появилось имя итальянского дизайнера Донателлы Версаче (Donatella Versace). 51-летняя Донателла, взявшая бразды правления Домом Versace после смерти своего брата Джанни (Gianni), призналась, что перед получением награды Rodeo Drive Walk Of Style Award очень нервничала. «Для меня большая честь получить эту награду – тем более, потому что я получаю её в Голливуде, моём самом любимом месте на земле, – говорит дизайнер. – Я очень скучаю по Джанни. Он заслуживает этой награды, и мне бы очень хотелось, чтобы он получил её лично». Добавим, что на церемонию награждения Донателлу сопровождал её друг, британский актёр Руперт Эверетт (Rupert Everett).