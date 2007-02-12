В Голливуде открылся магазин для номинантов на Grammy

Вивьенн Вествуд (Vivienne Weastwood), Дженни Пекзхэм (Jenny Packham) Тед Бейкер (Ted Baker) и другие британские дизайнеры на этой неделе открыли временный магазин Grammy Style Studio в Лос-Анджелесе. Ассортимент магазина предназначен для звёзд, планирующих посетить церемонию вручения самой знаменитой музыкальной премии, Grammy Awards, запланированную на это воскресенье. Бутик, расположившийся в студии звукозаписи Ocean Way Recording Studio, распахнул свои двери сегодня. В прошлом году клиентками Grammy Style Studio стали Кристина Агилера (Christina Aguilera), Хилари Дафф (Hilary Duff), Джосс Стоун (Joss Stone). Также в магазине представлены коллекции Tommy HilfIger, и Z Zegna.