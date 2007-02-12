Последний кинопроект Анны Николь Смит заморожен

Режиссер Дэвид Джанкарло (David Giancarlo) отменил закрытый пресс-показ рабочих материалов фильма "Незаконные мигранты" (Illegal Aliens), главную роль в котором сыграла бывшая модель Playboy Анна Николь Смит, сообщает телеканал Sky News. Премьера картины была запланирована на апрель 2007 года, однако из-за внезапной смерти актрисы проект был временно заморожен. Пока неизвестно, продолжатся ли съемки или производство фильма будет прекращено полностью. Картина "Незаконные мигранты" позиционируется как научно-фантастическая комедия в стилистике "'Ангелы Чарли' встречают 'Людей в черном'". Продюсером фильма выступила Анна Николь Смит и ее сын Дэниэл. Съемки картины уже приостанавливались, когда в сентябре прошлого года Дэниэл скончался на Багамах от передозировки наркотиков. Напомним, что в прошлый четверг Анна Николь Смит была обнаружена в бессознательном состоянии в номере гостинцы Seminole Hard Rock Hotel в штате Флорида. Через несколько часов после того, как Смит доставили в больницу, врачи констатировали смерть 39-летней женщины. Вскрытие тела актрисы пока не дало точной информации о причине ее смерти. По предварительным версиям, Анна Николь Смит скончалась от передозировки сильнодействующих лекарственных средств или наркотиков.