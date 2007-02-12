Скончалась шведская писательница Мариан Фредрикссон

В возрасте 79 лет скончалась всемирно известная шведская писательница Мариан Фредрикссон (Marianne Fredriksson). Как сообщает в воскресенье Reuters со ссылкой на пресс-агента писательницы, причиной смерти Фредрикссон стал инфаркт. Мариан Фредрикссон перед тем как начать писать романы сделала успешную карьеру журналиста, ее статьи регулярно появлялись в ведущих шведских СМИ. Первую книгу она написала лишь в 1980 году. Первый же роман - "Книга Евы" - дающий современную интерпретацию библейских сюжетов стал бестселлером. Последовавшая за ним "Книга Каина" закрепила успех писательницы. Всемирная известность к Фредрикссон пришла после романа "Дочери Ханны", рассказывающего о жизни трех поколений женщин одной семьи. Всего перу Фредрикссон принадлежат 13 романов, переведенных на 40 языков мира и изданных общим тиражом в несколько миллионов экземпляров.