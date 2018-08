Британская киноакадемия выбрала «Королеву»

В субботу вечером в Лондоне завершилась церемония вручения ежегодных наград Британской киноакадемии (BAFTA), сообщает AFP. Главную награду церемонии - за лучший фильм - получила "Королева" (The Queen) режиссера Стивена Фрирса, рассказывающая о том, как Елизавета II и члены ее семьи действовали после того, как стало известно о гибели в автокатастрофе в Париже принцессы Дианы. "Королева" была номинирована на 10 наград BAFTA, и в итоге получила две награды - за лучшую женскую роль актрисе Хелен Миррен (Helen Mirren) и лучший фильм. Еще один лидер по числу номинаций - фильм "Казино Рояль" (Casino Royale), претендовавший на 9 наград BAFTA, победил лишь в одной категории - "лучшая работа звукорежиссера". Дэниел Крейг (Daniel Craig), впервые в "Казино Рояль" исполнивший роль Джеймса Бонда, был выдвинут на соискание награды в категории "лучшая мужская роль", однако уступил ее Форесту Уитакеру (Forest Whitaker), сыгравшему в фильме "Последний король Шотландии" (The Last King of Scotland). Исполнительнице роли возлюбленной Бонда Еве Грин (Eva Green) досталась награда Orange Rising Star, вручаемая по итогам голосования зрителей. Фильм "Последний король Шотландии" кроме награды Уитакеру получил BAFTA в номинациях "лучший адаптированный сценарий" и "лучший британский фильм года". Награда Британской киноакадемии за режиссуру вручена Полу Гринграссу за фильм "Потерянный рейс" (United 93). Обладателями наград BAFTA за лучшую мужскую и женскую роли второго плана стали: Алан Аркин (Alan Arkin) - "Маленькая мисс Счастье" (Little Miss Sunshine) и Дженнифер Хадсон (Jennifer Hudson) - "Девушки мечты" (Dreamgirls). 11 февраля 2007 года награды Британской киноакадемии вручались в 70 раз.