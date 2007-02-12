Влад Топалов станет первым гостем SHIT-Парада на MTV

На российском MTV возрождается легендарное музыкальное шоу SHIT-Парад с новым ведущим – интеллигентной куклой по имени ASSел. Шоу представляет собой хит-парад музыкальных видеоклипов, отобранных по особому принципу. Примечательно, что фигурантами SHIT-Парада могут стать (и станут) многие хиты, покорявшие и «нормальные» чарты MTV. Уникальный дар ASSла заключается в том, что он способен находить ложку дегтя даже в бочке меда и выносить ее на всеобщее обозрение. ASSел не будет придираться по пустякам, его атакам подвергнутся реальные недостатки. Компанию ASSлу в шоу будут составлять звезды отечественной музыки, у которых достанет смелости критиковать своих коллег по цеху. Отдельных слов заслуживает участие в шоу посетителей сайта www.mtv.ru. Во-первых, они имеют возможность выбирать клипы, которые подвергнутся в программе уничтожающей критике. Во-вторых, они смогут по достоинству оценить смелость и бескомпромиссность суждений звездных гостей программы. В-третьих, они смогут принять участие в конкурсе по созданию (строительству, пошиву, дизайну и т.д.) со-ведущего или со-ведущей ASSла, которому быстро наскучит его одиночество. И, разумеется, у них будет возможность постоянно общаться с ASSлом на сайте. SHIT-ПАРАД - путеводитель по музыкальному «отстою». Премьера – 12 февраля, периодичность – еженедельно. Эфиры – по понедельникам в 20:00, повторы – по средам в 11:45 и пятницам в 17:30. Хронометраж эпизода – 30 мин. Ведущий – ASSел. Одним из первых гостей ASSел'a станет Влад Топалов.