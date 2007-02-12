Премию «Энни» за вклад в развитие анимации получил Геннадий Тартаковский

Мультфильм "Тачки" киностудии "Пиксар" получил две награды престижной премии "Энни" как лучшая анимационная лента 2006 года и в категории "лучшая музыка". Об этом стало известно поздно вечером в воскресенье после завершения 34-й церемонии вручения наград Международного общества анимационных фильмов. Она прошла в театре "Алекс" в калифорнийском городе Глендейл. Лента киностудии Dreamworks "Лесная братва" получила три награды, включая приз за лучшую режиссуру. А наибольшее количество наград собрал мультфильм "Смывайся". В общей же сложности награды присуждались в 23 категориях. По традиции члены Международного общества анимационных фильмов заранее объявляют имена тех, кому будут вручены специальные почетные награды, сообщает ИТАР-ТАСС. В этом году награда, присуждаемая за вклад в развитие анимации и носящая имя одного из основателей этого жанра Уинсора Маккея, была присуждена сразу трем мастерам. Ее получил Геннадий Тартаковский, создавший мультсериал по мотивам "Звездных войн" Джорджа Лукаса, а также знаменитые "мультики" "Лаборатория Декстера", "Супер-Крошки" и "Самурай Джек". Тартаковский родился в 1970 году в Москве, а когда ему было 7 лет, его семья переехала жить в США, в Чикаго. Награды также вручены известному карикатуристу и автору многих короткометражных анимационных фильмов Биллу Плимтону и Андреасу Деже, создателю образов Кролика Роджера, Геркулеса и Лило. Награда Уинсора Маккея является одной из самых почетных в мире анимации. Награды "Энни" считаются барометром "предоскаровских" настроений. В прошлом году обладателем нескольких наград "Энни" стал мультфильм "Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-оборотня", который позже получил и "Оскара" как лучший полнометражный анимационный фильм. Годом ранее лучшим был назван фильм "Суперсемейка", который также получил "Оскара".