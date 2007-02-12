Басков не откачивал 20 килограммов жира

Певец Николай Басков распространил официальное опровержение информации, появившейся в газете «Комсомольская правда», о том, что он откачал двадцать килограммов жира. «Я, Николай Басков, крайне возмущен тем, что газета «Комсомольская правда», с которой я долгое время находился в очень хороших отношениях, вдруг решила опубликовать заведомо ложную информацию о том, что я якобы сделал себе липосакцию. Я нахожусь в Барселоне с 10 января и занимаюсь подготовкой своего оперного альбома, который должен выйти в этом году. Помимо репетиций с Монтсеррат Кабалье, я отработал 21 января концерт в Малаге в оперном театре Сервантеса, а завтра 10 февраля у нас состоится большой совместный концерт с Монтсеррат в театре Лесео. Увидев сегодня в Интернете информацию о том, что я якобы лежу в Барселоне в клинике и только что откачал себе 20 кг. жира, а, кроме того, умудрился купить себе какие-то апартаменты, хотя всегда, когда я бываю в Барселоне, я живу в гостинице, я был шокирован. Оказывается, господа журналисты осведомлены о моей жизни и о моих покупках куда лучше меня. Хочу официально заявить, что никаких апартаментов у меня в Барселоне нет, и я никогда в жизни не делал никаких операций, связанных с уменьшением веса. Мне кажется, что это одна из хорошо продуманных пиар-кампаний, с помощью которых людей, на примере звезд, пытаются убедить в том, что откачать жир намного проще, нежели придерживаться диет и заниматься спортом. Лично я уже несколько лет нахожусь под наблюдением известного диетолога Маргариты Королевой, которая корректирует мое питание, и с помощью которой мне удается сбрасывать лишние килограммы. Кроме того, в Барселоне сейчас тепло и солнечно, каждое утро я бегаю и питаюсь только овощами и фруктами. Неудивительно, что когда я прилетел в Москву на день рождения Льва Лещенко, все заметили, что я немного похудел и загорел. Но ни о какой липосакции не может быть и речи – это поймет любой вменяемый человек. И только журналисты, мечтающие получить очередную сенсацию, могли раздуть этот скандал. Я с удовольствием могу пройти медицинское обследование в любой клинике, которое докажет, что никакой операции по откачке жира не было и в помине».