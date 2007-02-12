Солист «Братьев Грим» эксплуатирует свою жену

Участник группы «Братья Грим» Борис Бурдаев взял на работу собственную жену. То ли экономя на привлечении профессиональных кадров, то ли не желая расставаться с любимой ни на минуту, Боря Грим «завербовал» Катю в бэк-вокалистки, пишет «Твой день». Опыт совместной работы у супругов уже имеется: в Самаре, откуда парочка родом, Катя была солисткой коллектива, администратором которого являлся Боря. Прошли годы, и ситуация в корне переменилась. Вспомнив о певческом таланте законной супруги, брат-близнец постановил, что добру нельзя пропадать. С февраля Катя стала законным участником группы «Братья Грим».