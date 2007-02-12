Ксюша Собчак облажалась

На премьере фильма «Блондинка в шоколаде» Ксения Собчак, которая озвучила героиню Пэрис Хилтон, вдоволь насладилась полученной на один вечер властью. Являясь полноправной хозяйкой вечеринки по случаю премьеры, светская львица разошлась не на шутку, лично провожая зрителей в зал. - Ну-ка, быстро все в зал! Я лично прослежу за вами, и, если кто-то не будет смеяться, буду больно щипать за задницы, - командовала парадом Собчак. Когда спустя десять минут после начала показа разочарованные зрители стали покидать зал, восседающая в центре Ксения во всеуслышание возмущалась невежеством. Тусовщица стала едва ли не единственной, кто отсидел фильм до конца, пишет газета «Твой день».