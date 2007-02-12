Диана Гурцкая: Мой малыш будет видеть

Диану, которая находится на четвертом месяце, беспокоит лишь одно - то, что ее первенец может появиться на свет незрячим. Чтобы избавиться от сомнений, певица и ее супруг Петр Кучеренко сдали все необходимые анализы. И врачи в клинике, где наблюдается Гурцкая, заверили будущую маму, что у нее нет никаких поводов для переживаний. - Я боюсь, что ребенок может родиться незрячим, - с тревогой в голосе призналась Диана. – Я просто не могу выбросить эту мысль из головы. Меня все родные и близкие переубеждают, говорят, что все будет хорошо, но мне все равно беспокойно. Своими опасениями певица поделилась c врачом Московского медицинского женского центра - своим личным доктором Татьяной Кузнецовой, пишет газета «Твой день». - Я долго не могла решиться рассказать о своих переживаниях, - говорит Диана. – Но понимала, что тянуть с этим нельзя, и сама приехала к доктору. Выслушав рассказ Гурцкой, опытный врач-гинеколог порекомендовала ей в тот же день сдать все анализы и сделать генетическую экспертизу хромосом певицы и ее мужа. Те несколько дней, пока Диана ждала результатов, были для нее самыми мучительными. Боясь услышать самое страшное, Гурцкая не решилась сама позвонить Кузнецовой, а попросила сделать это мужа. После разговора с врачом Петр поспешил обрадовать жену, что никакой угрозы для их будущего малыша не существует. - Я не знала, как мне благодарить небеса за это, - продолжает певица. – Ведь я была уверена, что если я не могу видеть, то существует риск, что и у моего ребенка могут быть проблемы со зрением. Сделала певица и ультразвуковое обследование, но пока пол будущего ребенка счастливой Диане неизвестен. - Мне пока не сказали, кто у меня родится, - признается Диана.