Началова растолстела

Певица Юля Началова в прошлом году, как известно, впервые стала мамой. Беременность и роды не могли не сказаться на фигуре артистки, и сейчас она всеми силами пытается прийти в форму. Ради возвращения былой красоты Юля готова отказаться от любимых лакомств. Даже в Масленицу певица не нарушит своего режима питания и блинов есть не будет. "Ой, Масленица для нас — святой праздник. Все ж знают, что в нашем доме всегда вкусная еда, — поведала Юлия Началова. В семье Началовой главная выдумщица на кухне — мама Юлии, пишет "Московский комсомолец". По традиции тещиных блинов должен отведать зять, но супруг Юлии, футболист Евгений Алдонин, в этом году последовать обычаю не сможет. "Каких только начинок для блинов она не знает! Каждый год не перестаем удивляться ее талантам, — говорит певица. — Жаль только, что в этот раз с нами Жени не будет. Он опять на сборы уезжает. А мы вместе с моими мамой, папой и дочуркой будем блины печь. Предпочитаем дрожжевое тесто". В эту Масленицу отведать маминых блинов Юле Началовой не удастся. "К сожалению, сама я эти яства так и не попробую, - сетует молодая мама, — пытаюсь вернуть себе форму после родов..."