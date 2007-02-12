Пугачева в стиле панк

Примадонна нашей эстрады в ближайшее время споет вместе с питерскими панками. Молодые ребята из группы «Бригадный подряд» предложили Алле Борисовне веселую песню под не менее веселым названием «Зачем я полюбила идиота». Пугачева согласилась, она никогда не скрывала, что уважает рок- и панк-музыку. Вместе с певицей в записи альбома будут участвовать Дима Билан и многие другие известные артисты, пишет «Комсомольская правда». Но есть и печальные новости: похоже, что Алла Борисовна совсем забросила свою деятельность в Общественной палате, где она состоит в Комиссии по вопросам социального развития. Примадонна пропустила уже несколько заседаний, не появилась также и на последнем заседании Палаты в минувшую субботу. Поговаривают, что ей просто надоело заседать, и в скором времени она собирается насовсем покинуть Палату.