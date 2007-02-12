Отбор украинского участника «Евровидения – 2007» будет открытым

Прием заявок на участие в отборе исполнителя, который будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2007», завершился в пятницу. Одним из последних заявку подал артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка. Согласно п. 3 "Положения о порядке отбора представителя Украины для участия в конкурсе 'Евровидение-2007'", Национальная телекомпания Украины как член Европейского вещательного союза имеет право самостоятельно выбирать представителя от Украины. Решение об утверждении кандидатуры участника принимается советом руководителей НТКУ с подачи дирекции музыкальных и развлекательных программ канала. В то же время глава пресс-службы НТКУ Лилия Кавецкая заявила, что отбор проведут открыто: "Будет концерт с участием всех подавших заявки, и из них зрители путем голосования выберут достойного". Более подробно об участниках и процедуре отбора руководство телеканала "Первый национальный" обещает рассказать завтра, пишет «Коммерсантъ». Вчера глава пресс-службы канала Лилия Кавецкая затруднилась назвать точное число заявок, поданных для участия в национальном отборе. Наличие в конкурсе известных артистов госпожа Кавецкая комментировать не стала, сообщив, что не обладает такой информацией. Между тем нам стало известно, что за право представить Украину на "Евровидении" будут бороться Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, и певица, супруга продюсера группы "ВИА Гра" Дмитрия Костюка Евгения Власова. Директор продюсерского центра mamamusic Юрий Никитин, курирующий Верку Сердючку, подтвердил факт подачи заявки. "Мы не относимся к «Евровидению» как к чему-то очень серьезному. Просто один из конкурсов. Андрей Данилко поедет на людей посмотреть, себя показать и народ повеселить",– сказал господин Никитин. Он также отметил, что в этом году ситуация с отбором ничем не отличается от прошлогодней: "Тогда было одно яркое известное лицо и ряд неизвестных, и с самого начала было понятно, кого выберут зрители". О том, что представлять Украину на "Евровидении" должен именно Андрей Данилко, говорили едва ли не с 2003 года, когда страна впервые принимала участие в конкурсе. В прошлом году он вроде бы согласился участвовать, но так и не смог решить, какую страну представить – Украину, Россию или Казахстан. В этом году артист все-таки определился, подал заявку и, в общем-то, снял все вопросы об украинском участнике конкурса.