Отбор украинского участника «Евровидения – 2007» будет открытым

12 февраля 2007, 11:58

Прием заявок на участие в отборе исполнителя, который будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2007», завершился в пятницу. Одним из последних заявку подал артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка. Согласно п. 3 "Положения о порядке отбора представителя Украины для участия в конкурсе 'Евровидение-2007'", Национальная телекомпания Украины как член Европейского вещательного союза имеет право самостоятельно выбирать представителя от Украины. Решение об утверждении кандидатуры участника принимается советом руководителей НТКУ с подачи дирекции музыкальных и развлекательных программ канала. В то же время глава пресс-службы НТКУ Лилия Кавецкая заявила, что отбор проведут открыто: "Будет концерт с участием всех подавших заявки, и из них зрители путем голосования выберут достойного". Более подробно об участниках и процедуре отбора руководство телеканала "Первый национальный" обещает рассказать завтра, пишет «Коммерсантъ». Вчера глава пресс-службы канала Лилия Кавецкая затруднилась назвать точное число заявок, поданных для участия в национальном отборе. Наличие в конкурсе известных артистов госпожа Кавецкая комментировать не стала, сообщив, что не обладает такой информацией. Между тем нам стало известно, что за право представить Украину на "Евровидении" будут бороться Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, и певица, супруга продюсера группы "ВИА Гра" Дмитрия Костюка Евгения Власова. Директор продюсерского центра mamamusic Юрий Никитин, курирующий Верку Сердючку, подтвердил факт подачи заявки. "Мы не относимся к «Евровидению» как к чему-то очень серьезному. Просто один из конкурсов. Андрей Данилко поедет на людей посмотреть, себя показать и народ повеселить",– сказал господин Никитин. Он также отметил, что в этом году ситуация с отбором ничем не отличается от прошлогодней: "Тогда было одно яркое известное лицо и ряд неизвестных, и с самого начала было понятно, кого выберут зрители". О том, что представлять Украину на "Евровидении" должен именно Андрей Данилко, говорили едва ли не с 2003 года, когда страна впервые принимала участие в конкурсе. В прошлом году он вроде бы согласился участвовать, но так и не смог решить, какую страну представить – Украину, Россию или Казахстан. В этом году артист все-таки определился, подал заявку и, в общем-то, снял все вопросы об украинском участнике конкурса.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять