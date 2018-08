Ne-Yo в помощь Whitney и Britney

Артист Ne-Yo уже успел поделиться успехом с Beyonce, сочинив для нее хит "Irreplaceable". На этот раз музыкант намерен "помочь" и добавить немного своей звездной магии в работы Whitney Houston и Britney Spears. "Я хорошо знаю женскую психологию, - признается НеЙо, - За это я благодарен своей матери. До 16 лет я жил в исключительно женском обществе и многое слышал, многое видел - романы, расставания, ссоры, переживания, телефонные разговоры". "Ко мне неоднократно обращались разные артисты с просьбой написать для них хит, мне приятно их внимание и вера в мой талант. На данный момент я пытаюсь сочинить трек для Whitney Houston. Мы разговаривали с ней, пытались вместе понять о чем должна быть новая песня, чтобы я мог начать работать". Что касается Бритни, НеЙо не общался с девушкой лично, но уже отправил ее команде несколько треков, которые, если понравятся певице, попадут в ее новый альбом. В это время музыкант не забывает и о своей карьере - 24-ого апреля увидит свет его новая работа, а уже сейчас можно услышать его первый сингл "Because of You".