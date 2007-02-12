ШОК! Brandy убила девушку?

На днях родители Аватеф Абудихаи, погибшей в автокатастрофе девушки, косвенным виновником которой стала RnB исполнительница Brandy, подали в суд на певицу. Они потребовали 50 миллионов долларов компенсации за смерть дочери, обвиняя Brandy в неосторожности за рулем. Певице было выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве. Однако, погибшая девушка была замужем, и по закону только муж может подать в суд на певицу, так как родители не были материально зависимы от Аватеф. И все таки, если муж погибшей подаст иск, и суд признает Brandy виновной, ей грозит одни год лишения свободы. Напомним, что 27-летняя певица не успела среагировать на стоп-сигнал впереди идущего автомобиля и врезалась на своем Ланд Ровере в его заднюю часть. В результате Хонда, которой управляла Аватеф, вылетела на соседнюю полосу и столкнулась с еще одним автомобилем. Женщина от многочисленных травм скончалась, сама Brandy не пострадала. Полиция признала, что певица не нарушала правила и не находилась под влиянием наркотиков или алкоголя.