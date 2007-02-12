Семенович замочили

Солистки группы «Блестящие» Анна Семенович, Ксения Новикова и Юля Ковальчук и не подозревали, что мирное посещение дня рождения фигуристки Анастасии Гребенкиной закончится для них мокрыми платьями и испорченным настроением. После банкета, где все гости изрядно угостились вином, начался осмотр клуба, в одной из комнат которого стояла старинная ванна, наполненная водой. – Один из гостей решил пошутить и, схватив в охапку девчонок из группы, толкнул их в эту ванну! – рассказывает Анастасия. – В итоге они вымокли с ног до головы. Мне пришлось сушить их феном. Сначала девчонки сильно разозлились, но потом простили моему гостю эту шалость...