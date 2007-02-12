Борис Моисеев: Верю гадалке

- В 88-м году на севере Франции я случайно встретился с женщиной-ясновидящей, - говорит Борис Моисеев. Она предсказала мне жизнь до 87 лет и подробно описала, что меня ждет. Я скептически отнесся к этому пророчеству. Но все предсказанное начало сбываться буквально по датам: крупные покупки (например, дома), появление в моей жизни друзей, предательства с их стороны, подлости, повороты в личной жизни... Ясновидящая не ошиблась ни в чем! Поэтому о том, что меня ждет успех в шоу-бизнесе, я знал заранее: он тоже был предсказан!