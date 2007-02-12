Britney Spears отрицает участие в лесбийских оргиях

На появившиеся обвинения по поводу того, что Бритни Спирс является сторонницей однополых оргий, певица ответила абсолютным отрицанием. Экс-супруг Бритни Кевин Федерлайн (Kevin Federline) и его друзья-рэпперы выдвинули серьезные обвинения в адрес Бритни Спирс (Britney Spears). Кевин и его друг Омар "Айсмен" Шариф (Omar “Iceman” Shariff) поведали миру о сексуальных предпочтениях Бритни, утверждая, что поп-звезда, еще будучи замужем, устраивала настоящие лесбийские оргии. Федерлайн собирается испрользовать эти обвинения в суде, чтобы доказать, что Бритни - плохая мать, и получить опеку над их двумя сыновьями. Обнако Спирс отрицает все до единого слова. Один из источников приближенных к Бритни рассказал: " Все это выдумки. Это очередная попытка уничтожить доброе имя Бритни, сейчас решается вопрос судебного характера, где Кевин Федерлайн добивается усыновления их общих детей, а подобного рода "тайны" из личной жизни Бритни - лишь попытка ускорить процесс и поскорее добиться своей цели." В то же время, Бритни не перестает ударно колечить свою репутацию собственными руками. Сразу после того, как стало известно, что ее бросил Айзек Коэн (Isaac Cohen), Бритни, как обычно, ушла в загул. За одну ночь ею был посещен не один клуб, где поп-звезда ударно развлекалась. На пути к очередному заведению, певица посетила магазин на Madison Avenue, где ею были приобретены красная меховая шапка и розовый кроличий жакет. Свидетели утверждают, что "ее поведение было похоже на поведение юной девушки, которую несправедливо бросили или обидели." В клубах Бритни на публике не выпивала и старалась держаться поотдаль от спиртного. Однако, по данным неназванного источника, "Спирс прикасалась к алкоголю каждый раз, когда посещала туалет, в конечном счете после нескольких таких посещений уборной, певица еле держалась на ногах". Около трех часов прошлой ночью Бритни прибыла в клуб Tenjune в окружении шумной компании, состоящей из ее друзей. И снова поп-певица попросила, чтобы им не подавали алкоголь, но один из работников клуба утверждает, что видел Бритни лихо отплясывающей с чем-то похожим на водку в руках. Финалом этой ночки выступило посещение Бритни Спирс МакДональдса. Похоже Бритни старательно копирует поведение Линдсей Лохан (Lindsay Lohan).