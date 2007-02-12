Мурат Насыров не употреблял алкоголь и наркотики перед смертью

В организме покойного певца Мурата Насырова не обнаружено даже намека на следы алкоголя или наркотиков, сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на информацию из бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы. Полностью акт о результатах экспертизы будет готов на следующей неделе. "Мы провели обработку большинства тканей и можем с уверенностью сказать, что содержания каких-либо наркотиков в них не обнаружено", - рассказали "КП" медэксперты. Между тем, по информации отечественных СМИ, накануне гибели Мурат был в ресторане своего друга и там выпил немного белого вина. Об этом рассказывал сам хозяин заведения. Уроженец Алма-Аты, выпускник Гнесинского училища, Мурат Насыров за свою карьеру успел записать четыре диска. Наибольшим успехом пользовалась его композиция "Мальчик хочет в Тамбов", вошедшая в его первую пластинку "Кто-то простит". Насыров покончил жизнь самоубийством 20 января 2007 года, выбросившись с балкона своей квартиры на пятом этаже. По сведениям СМИ, певец ранее проходил лечение под чужим именем в одной из психиатрических клиник, специализирующихся на лечении наркозависимости. Предполагалось, что самоубийство произошло под воздействием наркотиков или алкоголя. "Если алкоголя немного, то он распадается в течение десяти часов", - объясняют специалисты. Что же касается наркотических средств, то специальная экспертиза дала отрицательный результат. По словам лечащего врача Насырова – психиатра У. Гаджиевой, с мая 2006 года Мурат находился под наблюдением психиатра и проходил курс психиатрического лечения. В интервью журналистам У. Гаджиева рассказала, что Мурат Насыров обратился в клинику, так как страдал от депрессии, сопровождающейся суицидальными настроениями. Насырова обследовали и прописали лечение психотропными препаратами от депрессии. Мурат более полугода проходил психиатрическое лечение и принимал антидепрессант. После этого стало известно о его внезапной трагической смерти.