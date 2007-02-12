Анна Николь Смит: смерть Даниэля должна быть расследована

Смерть Даниэля Смит, сына Анны Николь Смит, будет расследована полицейскими. Это решение приняли службы правопорядка Багамских островов. Как сообщает газета “Bild”, судья занимающийся этим делом в интервью сказал, что в деле есть ещё множество непонятных вопросов. Что конкретно собираются выяснять, судья не сказал, лишь дал понять, что причина смерти толком неясна. Даниэль Смит умер 10 сентября в больничной палате своей матери на Багамах. Тремя днями ранее Анна Николь Смит родила дочь Денни Лин. В крови Даниэля был обнаружено героин содержащее вещество метадон.