Экс-подруга Мэнсона дала сногсшибательный концерт

Шок-рокеру Мэрилину Мэнсону теперь придется искусать локти в кровь: его экс-супруга танцовщица и порномодель Дита фон Тиз превзошла саму себя на последнем шоу, которое она устроила в Германии на вечеринке, организованной журналом GQ. Брайан Уорнер (настоящее имя Мэнсона) может гулять и пить дальше. Ведь именно такое его поведение послужило причиной распада экстравагантной пары в конце декабря прошлого года. Недавно великолепные фотографии с последнего шоу Диты разлетелись по всему интернету. В последнее время шоу фон Тиз становятся все более популярными. В начале вечеринки фон Тиз вышла на сцену в роскошном черном платье в стиле 40-х годов и в накинутом поверх него меховым манто. Затем Дита начала постепенно раздеваться, а обнажившись, начала обливать себя шампанским из бутылки. Затем танцовщица залезла в гигантский бокал, наполненный пенной жидкостью, напоминающей шампанское, продолжая эротический танец. Не менее потрясающим, по отзывам, было представление звезды бурлеск-шоу Диты на вечеринке Луи Вуиттона, которое закрывало Неделю моды в Париже. Тогда фон Тиз искупалась в нескольких литрах настоящего шампанского, наполнявших огромный бокал для мартини. Напомним, что Дита фон Тиз (в обычной жизни – Хизер Свит) и Мэрилин Мэнсон сочетались браком 28 ноября 2005 года. Пышная церемония состоялась в ирландском замке в присутствии 60 гостей, среди которых были Киану Ривз, Шарон и Оззи Озборны, Лайза Мария Пресли и другие знаменитости. Разойтись же они решили в Сочельник (канун католического Рождества). Дита подала на развод 29 декабря. В бумагах, переданных Лос-Анджелесскому Верховному суду, причинами, названными следствием раскола ячейки американского общества, названы "неразрешимые разногласия".