Про «Тату» снимут фильм

Это будет англоязычный фильм по книге депутата Госдумы Алексея Митрофанова «Тату кам бэк». Главными героинями станут скандальные «татушки» Юля Волкова и Лена Катина. - Это книга о молодых девчонках, которые своими силами прокладывают себе дорогу в шоу-бизнесе, - рассказал «КП» депутат Госдумы Алексей Митрофанов, - а также про фанатов, с которыми они общаются. Бюджет кинокартины составит не меньше $20 млн., снимать ее будет известный американский режиссер, обладатель шести «Оскаров» Роланд Джоффе. Он уже месяц живет в Москве и занимается подготовкой к съемкам, которые начнутся в начале мая.