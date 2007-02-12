Анна Снаткина собралась в Арабские Эмираты

Когда пишут о моей любимой актрисе Анне Снаткиной, все больше рассказывают о ее работе, съемках. А что она любит делать в свободное время, чем увлекается? Наталья. Москва. Актриса обожает спорт. Она регулярно посещает бассейн, фитнес-клуб, любит русскую баню. Кстати, спортом Анна занимается с детства. Когда ей было четыре года, родители отвели будущую актрису в секцию спортивной гимнастики. Аня оказалась способной ученицей и стала обладательницей первого разряда по гимнастике. В общем, родители были уверены, что их чадо поступит в физкультурный институт, но Анна решила сниматься в кино, и подала документы во ВГИК. В последнее время актриса всерьез занялась вокалом и берет уроки у преподавателей Гнесинского училища. Во время работы над сериалом «Я не вернусь», в котором актриса играет главную героиню Катю, музыкальное образование ей очень пригодилось. Анна участвовала в создании музыкального сопровождения к фильму и сама исполняла песни к сериалу. У Снаткиной очень плотный рабочий график - последний раз актриса отдыхала в Новый год, когда удалось вырваться на дачу, чтобы встретить праздник в кругу родных. Но весной Анна решила, что устроит себе передышку и отправится в путешествие по Арабским Эмиратам. Аня отдала спорту 13 лет и оставила карьеру гимнастки, чтобы стать актрисой...