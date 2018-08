Эдди Мерфи «уел» Ганнибала Лектера

Новая комедия с участием известного, но долго молчавшего актера, стала самым популярным фильмом уикенда в Америке и оставила ужасному доктору Лектеру лишь крохи от пирога успеха. Фильм кинокомпании DreamWorks «Норбит» (Norbit) не блещет оригинальным сюжетом. Однако, как выяснилось, это совершено и не нужно, чтобы возглавить американский бокс-офис. Комедия о черном парне Норбите (Мерфи), который должен срочно жениться на пугающе упитанной девушке (тоже Мерфи), принесла создателям за уикенд $33.7 млн. Фильм появится на просторах Украины в апреле. Это уже второй большой успех Эдди Мерфи за последнее время. Ранее он был номинирован на Оскар за роль второго плана в мюзикле «Девушки мечты» (Dreamgirls). Эта лента также до сих пор удерживается в первой десятке американского проката (9-е место). После смеха и веселья американцам захотелось ужасов и страха – на втором месте в бокс-офисе расположился триллер «Ганнибал: начало» (Hannibal Rising). Доктор Лектер принес своим создателям $13.3 млн за первый уикенд проката. Разрыв между лидером и вторым местом велик, отмечают эксперты. Кроме того, на этой неделе почти все участники рейтинга принесли ощутимо меньше денег, чем ожидалось. По сравнению с прошлым годом цифры упали на 10%, говорят аналитики киноиндустрии. Третье место ($9.04 млн) заняла еще одна комедия - «Потому что я так хочу» (Because I Said So) с Дианой Китон (Diane Keaton) от компании Universal Pictures. Ужасы от Sony Pictures «Посланники» (The Messengers) удерживают четвертую строчку - $7.2 млн. На остальных местах все без изменений – комедии «Ночь в музее», «Очень эпическое кино», черная комедия-боевик «Козырные тузы», фэнтези «Лабиринт Фавна», мюзикл «Девушки мечты» и драма «Королева». Среди этих лент отдельно стоит отметить творение кинокомпании 20th Century Fox и Бена Стиллера «Ночь в музее» (Night at the Museum). Это, ничем не выделяющееся кино, продолжает привлекать американцев как повидло мух и зарабатывать сумасшедшие деньги - $5.7 млн за минувший уикенд и уже астрономические $232 млн с начала проката в декабре 2006 года.