Агилера думает над будущим материалом

До североамериканского тура в поддержку ее нового альбома “Back to Basics” еще 2 недели, но Christina Aguilera уже сейчас строит планы на будущее. “Я перебираю разные идеи, касающиеся моего будущего материала, думаю над новым звучанием, - говорит Christina. – Я понимаю, что мне нужно оставить эти мысли на второй план, ведь для начала мне нужно закончить мой тур”. Во время своего турне Christina Aguilera посетит 41 город. 40 тонн оборудования, 400 килограммов конфетти и необычные декорации, включая старинную карусель, будут путешествовать вместе с певицей. На предстоящей церемонии Грэмми Christina Aguilera представлена в двух номинациях.