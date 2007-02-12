Джастин Тимберлейк провел ночь с бывшим мужем Бритни Спирс

Молодые люди тепло встретили друг друга в ночном клубе в Голливуде. В пятницу вечером бывший муж Бритни Спирс (Britney Spears) Кевин Федерлайн (Kevin Federline) встретил Джастина Тимберлейка (Justin Timberlake) в известном клубе Avalon в Голливуде. Молодые люди тепло поприветствовали друг друга, а чуть позже их неоднократно видели вместе, мирно беседующими, словно старые друзья. Там же Джастин представлял свой новый телевизионный канал, который называется JT-TV. Похоже наличие в прошлом одной и той же женщины (Бритни Спирс) только скрепило дружбу и взаимопонимание двух мужчин из прошлого поп-певицы.