Берлинский кинофестиваль открыла «Эдит Пиаф»

8 февраля состоялось торжественное открытие 57-го Международного берлинского кинофестиваля (Berlinale). Конкурсная программа начнется с показа фильма режиссера Оливье Даана (Olivier Dahan) "La Mome" ("Воробышек"), посвященного Эдит Пиаф. В ленте заняты Жерар Депардье (Gerard Depardieu), Сильви Тестю (Sylvie Testud), Паскаль Греггори. В программе заявлены более 20 картин со всего мира, которые будут бороться за главные награды - Золотого и Серебряных медведей. Всего же за время работы фестиваля с 8 по 18 февраля на 50 экранах Берлина будут показаны 373 ленты. Главными призами фестиваля являются Золотой и Серебряный Медведи. Их вручает Международное жюри фильмам из секции Competition. Международное жюри также определяет обладателя приза Alfred Bauer Prize за фильм, который "открывает новые перспективы в искусстве кинопроизводства". Также жюри, состоящее из трёх человек, присваивает Best First Feature Award художественному фильму-дебютанту в секции Competition, Panorama, Forum или Generation. Стоимость приза составляет EUR25 тыс. Международное жюри короткометражных фильмов вручает Золотого и Серебряного Медведей в конкурсе короткометражек и определяет обладателя приза Prix UIP. Хрустальные Медведи - главные призы в секции Generation - определяется детским и юношеским жюри. Международное жюри соревнования Generation Kplus вручает призы от Deutsches Kinderhilfswerk. На Berlinale вручаются также две официальные награды. Почётный Золотой медведь присваивается выдающимся личностям кинематографа. Kamera зачастую присваивается тому, кому посвящена секция Почтение (Homage). Несколько независимых жюри вручают свои призы. Каждое независимое жюри концентрируется на определенных секциях фестиваля. Критерии отбора варьируются в зависимости от цели награды. В независимые награды входят FIPRESCI Prizes, приз всеобщего жюри, Wolfgang Staudte Prize, Teddy Award и другие. Также прислушиваются к мнению аудитории. Каждый год начиная с 1999 г. в секции Panorama присваивается приз зрительских симпатий, поддерживаемый журналом "tip" и радио Eins. Все зрители фестиваля могут принять участие в голосовании. В конкурсе Берлинале 2007 года также оказались картины "The Good Shepherd" Роберта Де Ниро ("Ложное искушение"), "The Good German" ("Добрый немец") Стивена Содерберга (Steven Soderbergh), "Goodbye Bafana" ("До свидания, Бафана") Билле Аугуста (Bille August). В конкурсную программу этого престижного кинофорума включен фильм "Ложное искушение", который кинокомпания "Парадиз" выпускает в прокат 22-го февраля. Фестиваль будет проходить с 8 по 18 февраля.