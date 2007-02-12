ШОК! Королева показала откровенные снимки сыну

Певица Наташа Королева своими шикарными формами будоражит умы не только взрослых мужчин, но и маленьких детей Одним из первых, кто оценил недавнюю откровенную фотосессию артистки для мужского журнала, стал ее 5-летний сын Архип. «Недавно я снялась для одного мужского журнала. Я понимала, что фотосессия вызовет резонанс и когда-нибудь мой ребенок увидит голую маму на обложке. Поэтому я решила сама ему все показать. Мне прислали снимки перед публикацией, я позвала своего пятилетнего Архипа и спрашиваю: "Ну как? Можно в журнал?". Он отреагировал как мужик, сказал: "Мама, у тебя очень красивые сиси, я разрешаю"» - рассказывает певица. "Наверное, если бы он сказал что-то другое, я бы отозвала фотосессию, и не было бы обнаженной Королевой на обложке журнала", - говорит теперь Королева.